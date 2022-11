Cuando apuntarse un tanto está reñido con la elegancia política

El consultorio de Vilaxoán abre mañana después de meses de protestas y negociaciones entre vecinos, Ravella y Consellería de Sanidade. Fue necesario acondicionar el local y el Concello de Vilagarcía se apresuró a contratar los trabajos y tenerlos listos para que no se demorase más su apertura. Esta era una de las principales demandas de los habitantes de este núcleo y cuando por fin se anuncia que habrá médico solo salen en la foto, además de los vecinos, los dirigentes del Partido Popular. La reacción del gobierno local, con mayoría absoluta socialista, no se ha hecho esperar al considerar un desplante que no se les haya invitado a participar en este acto. Este olvido tan poco elegante suelta un tufo a electoralismo que echa para atrás simplemente para apuntarse un tanto.