Crear leyes que destruyen parte de la economía

Ya saben que el pleno del Congreso ha aprobado definitivamente el polémico proyecto de ley de bienestar animal que excluye a los perros de caza y endurece las sanciones, tras haber votado las enmiendas incluidas en el Senado, de modo que el texto está listo para su publicación en el BOE y entrada en vigor. En ocasiones, nuestros legisladores, al menos es la impresión que tenemos, no piensan o no estudiaron a fondo las consecuencias que pueden tener. Si nos vamos al impacto económico, más de quinientas tiendas dedicadas al mundo animal están pensando en echar el cierre, bajar la persiana. Eso significa la destrucción de cientos de puestos de trabajo y un grave problema para ese sector. Cierto que es lógico legislar y ya era hora hacerlo sobre el bienestar animal, ya que no olvidemos que España es el país con más perros que niños, que merecen una atención y protección especial. Salvo los perros de caza, que quedan excluidos.