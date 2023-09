Las cosas que pasan a veces son inexplicables

Desde el PSOE, donde no se paran a hablar en público de cosas que no les convienen, advierten de que el partido y su Gobierno ‘no harán ninguna locura’, y el propio Pedro Sánchez aseguró ante los empresarios, antes de convertir en un mitin contra Feijóo lo que era una comparecencia técnica dentro de la presidencia española de la UE, que cada paso que dé respetará escrupulosamente el fondo y la forma de la Constitución. Como cuando, el pasado 29 de mayo, disolvió anticipadamente las Cámaras para convocar las elecciones generales del 23-J, olvidando el precepto constitucional de informar previamente al Consejo de Ministros, algo que por supuesto no hizo. Y es que la política española, a base de retorcer y disfrazar la realidad-real, la que se contiene en los textos de las leyes, en la jurisprudencia, en la separación efectiva de poderes y en el sentido común, ha entrado en un ciberespacio, una hiperrealidad, capaz de dejar atónito al más imaginativo de los imitadores de Julio Verne o de Asimov. Y este gran simulacro va a durar ¿hasta cuándo?