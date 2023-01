‘A Coruña. Es un must’

Todo es must. A Coruña es lo máximo vaya a donde vaya, porque es bonita, linda y hermosa. O sea, pretty y beautiful. Si ya sé, pero aquí ahora se lleva el ‘hablar bonito’, como si nuestras lenguas castellano o gallego no lucieran tanto como la inglesa. Hoy leía en redes sociales algunos acontecimientos que se celebran es nuestra Marineda: ‘Fly Meeting A Coruña’, Morriña Fest’, ‘Japan Weekend’, ‘ESports Entertainment’, ‘Galicia Design Week’ o ‘Coruñasurfcity’... Es un sin parar, a lo mejor nos hacen más internacionales y las mentes pensantes tienen su razón al vender un idioma que no es el gallego o el castellano, dos lenguas tan vivas y ricas en todos los sentidos de la palabra. Pero bueno, nuestro ayuntamiento considera importante que en Fitur lo de ‘must’ es muy chulo para definir los encantos turísticos de nuestra ciudad, que los tiene y muchos. Lo único cierto, al margen de pijotadas de nombres en inglish, es que A Coruña puede con eso y mucho más porque casi se vende sola con echarle una ollada.