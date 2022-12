A Coruña, imprescindible

Parece ser que la revista de viajes Condé Nast Traveler ha incluido a nuestra fermosa ciudad destino “imprescindible” para el año que viene con otras veintidós; un “must”, que diría un moderno. A ver, que no hacía falta que nos lo dijera nadie, que ya lo sabíamos nosotros. A poco viajado que esté uno se da perfecta cuenta de que nuestra ciudad es un rico pastelito coronado de hermosas guindas. Benigna de temperaturas, tamaño manejable a pie, comunión perfecta con el mar por la parte playera y por la parte portuaria, belleza y gastronomía en toda ella, pero sobre todo en su zona centro –que es por donde deambulan los turistas— y, lo más importante, el carácter de los coruñeses, que recibimos a todo el mundo como si no fueran forasteros –jajaja, ¿les suena?—, sino como si fueran miembros de la familia; de la parte buena de la familia claro, que hay cada uno... –cuñado, mayormente—. Pues nada, ya que somos destino obligado a visitar en el 2023, bienvenidos a todos y que se lo pasen muy bien con nosotros. Y nosotros con ellos, claro, que si no, no merece la pena el esfuerzo.