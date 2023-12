Controlar la información es clave

El PP ha pedido que el presidente de la Agencia EFE sea elegido, como el de RTVE, por el pleno del Congreso de los Diputados y que no haya tenido cargos de responsabilidad política durante los últimos cinco años. Así lo han reclamado los populares en una proposición no de ley, firmada por su portavoz Miguel Tellado, registrada el jueves en el Congreso de los Diputados y con la que fuentes del PP dicen que se intenta evitar el nombramiento de “comisarios políticos” al frente de los medios de comunicación públicos. “La última propuesta del Gobierno para nombrar como presidente de EFE a un exsecretario de Estado de Comunicación de Pedro Sánchez (..) acentúa las alarmas y exige una respuesta parlamentaria que recupere el consenso en torno a una mayoría reforzada para efectuar el nombramiento de presidente de la agencia EFE”, señala la proposición no de ley. Está claro que el Gobierno actual tiene el objetivo de controlar a su antojo los medios públicos, una ansiada aspiración de la izquierda más radical.