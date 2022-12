Conociendo el Ferrol “castrexo”

Que la ciudad naval es Ilustración y Modernismo está al orden del día, no solo por la importancia del urbanismo y la arquitectura de estas épocas en Ferrol sino que la candidatura a Patrimonio Mundial acerca toda esta riqueza al ciudadano de forma habitual en los últimos tiempos, con múltiples actividades. Sin embargo, no hay que perder de vista el origen de ese Ferrol rural, inicial y previo al dieciochesco. El Ferrol Castrexo protagonizará una cátedra de Arqueología, que esta misma semana realizará su primera actividad con una exposición. No hay duda de que los jóvenes tienen mucho de donde tirar y en ello trabajan Universidad y Concello.