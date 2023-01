Los conductores coruñeses se ponen nerviosos

A los conductores coruñeses se les dispara la tensión y les sale sarpullido solo de pensar en las zonas de bajas emisiones. Decirle a una comunidad acostumbrada a ir en coche a comprar el pan a la vuelta de la esquina que no va a poder circular por ciertas áreas de la ciudad si no tiene un vehículo respetuoso con el medio ambiente es más de lo que puede soportar. Pero, al menos de momento, pueden estar tranquilos, que en María Pita no quieren que se multiplique el consumo de tranquilizantes y aseguran que aunque se delimiten zonas de bajas emisiones no se vetará el acceso a ningún coche, furgoneta o moto por más contaminante que sea. Menos mal, porque menudo trago para los herculinos tener que decidir entre comprarse un híbrido o comer todos los días. Para todo no llega. Y lo de usar el bus urbano para ellos no es una opción.