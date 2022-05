Una condena que podría ser ejemplarUna condena que podría ser ejemplar

Pocos se esperaban, después de todo lo que hemos visto sobre futbolistas que parecen estar por encima de las leyes terrenales, que Santi Mina fuese a acabar condenado a cuatro años de prisión por abuso sexual. Pero ahí está la sentencia y no se descarta que acabe utilizándose de modo ejemplarizante, de modo que no haya equipo de abogados que consiga que el –de momento– jugador del Celta no dé con sus huesos en la cárcel. A lo mejor así cala la idea de que si la haces, la pagas y se evitan un puñado de agresiones. Que tampoco estaría mal. FOTO: Santi Mina, con una camiseta que no va a ponerse más este curso | EFE