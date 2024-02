Les cuento que las concesiones de los ayuntamientos de servicios de cara al público comienza a ser un problema bastante serio. Hablando en plata, un problemón. No es de recibo que las administraciones no estudien a fondo los pliegos de condiciones para que los trabajadores cuenten con unas condiciones dignas para desarrollar su labor y así evitar huelgas que solo sufren los ciudadanos. En ese caso habría que romper el contrato para que lo pueda asumir otra empresa. Pero no.