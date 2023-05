Concellos que ayudan a maltratar más el coche

Hay de todo pero los concellos en ocasiones ayudan muy poco a que conservemos en buen estado nuestros vehículos. No hablamos de sitios para aparcar, que aquí en A Coruña, por supuesto, es toda una odisea, salvo que lo metas en un subterráneo. Hablamos del estado de las calzadas, la mayoría parcheadas, tapas de registro de alcantarillas a diferente altura del asfalto, que metes una rueda y oyes el rugir de la carrocería; vías mal pintadas, salvo las líneas de la ORA (verde y azul). En fin, una locura muy loca. Pero el tramo de San Andrés (a la altura de la Iglesia castrense) hasta la entrada de la calle Panaderas, tela marinera. No sé quien fue el iluminado que puso ese empedrado, que no pega ni con cola, que unido al deterioro que ha sufrido a lo largo de todos estes años, no hay rueda que no caiga en una de sus ‘ondulaciones’ profundas, un auténtico peligro para coches e incluso peatones, que sufren el mal estado de la pavimentación y se convierte en un calvario. No se entiende que el Ayuntamiento, pese a las quejas de los ciudadanos no haya tomado las medidas oportunas.