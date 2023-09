Comienzan nuevos tiempos para los boomers

las empresas no se han enfocado en el colectivo de retirados porque los jubilados de la generación que precede a los boomers (los nacidos entre 1945 y 1964) no tenían una buena posición económica. Sin embargo, esta situación empieza a dar un giro porque los boomers que están jubilándose, como han tenido nóminas más elevadas que sus padres, tienen una pensión más alta y, por lo tanto, han empezado a ser el deseo de estas compañías. Además de una jubilación más alta, muchos de ellos también se han creado planes de pensiones y han invertido en fondos de inversión o inmobiliarios, lo que hace que su situación económica todavía sea más cómoda. Muchas marcas no han apostado por ellos porque, por temas de rebajar costes, solo se han centrado en el mercado digital, y este consumidor prefiere comprar presencialmente, a pesar de que algunos se han adaptado a las nuevas tecnologías. Pero las cosas cambian y más en Galicia, donde cada vez hay más personas del baby boom de los sesenta que ya está libre de compromisos, dispuestos a llenar cruceros.