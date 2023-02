La Comandancia, el nuevo Photocall de los políticos de Vilagarcía

La antigua Comandancia de Vilagarcía se ha convertido en el lugar preferido de los políticos locales para fotografiarse. Desde que el Concello firmó el convenio con la Autoridad Portuaria para que se construya allí el nuevo centro de salud, no hay semana en la que no se convoque un acto público delante de esas dependencias. A estas alturas no hay duda de que será la foto electoral del PSOE, que ha conseguido un propósito perseguido durante años, y seguramente también se sumará el PP con el argumento de que es la Xunta quien pagará los dineros de la construcción del ambulatorio. Ayer, sin ir más lejos, el gobierno local usó el photocall de la Comandancia para anunciar la demolición y horas más tarde hizo lo propio el PP para reclamar su protagonismo en el proyecto. Seguro que habrá más.