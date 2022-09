Colorines por aquí, colorines por allá…

Mariolas o como quieran llamarle a los circulitos que nos pintan en el suelo para que nos inciten a reducir la velocidad. No sé a ustedes, pero a nosotros nos incitan a distraernos y mirar para el suelo. Pero, vamos a ver, ¿es que en esta ciudad todo lo resuelven con colorines? El tráfico, la velocidad, la discriminación, la violencia de género, la diversidad sexual… De verdad, hartitos nos tienen con tanto “gesto”. ¡Que sí, que lo de los colorines es muy moderno, muy novedoso y muy bien intencionado, pero ni asfalta las calles, ni limpia las aceras, ni quita los hierbajos de los bordillos ni de los jardines, señores competentes en la materia! Ustedes porque son muy modernos y se desplazarán volando por la ciudad, pero como vayan a pie tendrán suerte si no tropiezan con las baldosas que están sueltas o rotas. Y si van en coche —cosa cada vez más difícil…— la suerte será de no dejar una rueda en una fochanca o en esa alcantarilla que ha quedado sumergida en el asfalto. Y si les acaban de operar, sujétense bien los puntos, que se les saltan. Gestos sí, pero el movimiento....