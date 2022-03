El CIS ya refleja el llamado “efecto Feijóo”

Esta vez, al menos que se sepa, no hubo filtraciones interesadas, así que todos nos enteramos a la vez de que el CIS otorga una subida en la intención de voto tanto al PSOE como al PP, que ya nota el llamado “efecto Feijóo”. De hecho, el presidente gallego se sitúa ya detrás de Sánchez como el preferido por los españoles para presidir el Gobierno, desbancando de ese puesto a la también gallega Yolanda Díaz. A la ferrolana la castigan, es de suponer, los problemas internos que vive Podemos, aunque también lo podrían hacer sus patadas al idioma después de un “mejores y mejoras economistas” pronunciado en un acto público. Se podría jugar a intentar quitar la cocina a estos datos del CIS para ver cuál es la imagen real de los apoyos a los partidos en España, aunque en el fondo, no hace falta. Cuando Tezanos se empeña en marcar una gran subida al PSOE sabemos que a Sánchez y los suyos las cosas no les van muy bien.