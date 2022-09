En O Castrillón esperan respuestas

Seguro que el Ayuntamiento es sensible a la enorme preocupación de sus vecinos. Lo sucedido el miércoles en O Castrillón no es para pasarlo por alto, ni siquiera que se tome como anécdota. No fue la Asociación de Vecinos la que llevó una iniciativa planificada, nada tuvo que ver. Fue la gente del vecindario que de forma espontánea ha alzado su voz contra la falta de salubridad de la zona, así varios residentes decidieron cortar una calle y plantar cara. “La ciudad empieza en el puente de A Pasaxe, no en los Cantones o La Marina”, exclamaba uno de los afectados. Y es que en esta zona la falta de limpieza es alarmante, sobre todo el tramo entre la avenida de la Concordia y la calle José María Hernansáez, una arteria en la que los más pequeños acuden a la guardería e instituto. Entre la maleza que se acumula en el lugar, jeringuillas, mascarillas, ratas...”. Cada vez que llaman a Medio Ambiente obtienen la misma respuesta: “Mañana te llamo”. Pero no hay llamada, ni siquiera de algún grupo de la oposición, más preocupados en las elecciones o en asistir a actos con fotos.