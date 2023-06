Castañas como melones y sandías

Cada vez más empresas españolas especializadas en cultivos apuestan por instalarse en terrenos de Senegal para sembrar sandías y melones con simientes españolas. Esto es lo que se conoce como contraestación, adelantar las campañas de consumo, en este caso de sandías y melones, aprovechando las diferencias estacionarias de otros países. La consecuencia directa de tener bajos costes de producción y el precio al que pueden vender. La queja que presentan los agricultores es que para adquirir los certificados de calidad no sólo basta con presentar el producto final sino que los controles son constantes durante toda la cadena de valor. Sin embargo, en las importaciones sólo se analiza el fruto y no se analiza si cumplen o no con las normativas europeas durante el resto de etapas de la producción. Hace tiempo que estos productos no tienen semillas y los más antiguos recuerdan que comer una sandía antes era un problema con tanto grano por el medio. En pocos años veremos las castañas nacer ya peladas y sin erizos.