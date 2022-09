Las carreras políticas tienen agenda

muy tranquilos deben de estar los que gobiernan en María Pita cuando ven que en la acera de enfrente todavía no disparan con bala, pese a que hay cuestiones que están preocupando al ciudadano. Pongamos por ejemplo, la seguridad ciudadana, la limpieza y otras cuestiones que afectan y que en el Ayuntamiento deberían invertir todos sus esfuerzos en que nuestra urbe fuera segura y limpia. Claro que tampoco vemos que la principal oposición al Gobierno actual tenga mucho que decir, porque se especula que están esperando a no sé que fecha para que Miguel Lorenzo se ponga las zapatillas y el pantalón corto e inicie su carrera hacia el sillón municipal. Pero de momento a esperar, ya que el partido que ganó las elecciones en número de votos, el PP, tiene sus ‘reglas no escritas’ de no molestar a los grupillos que tienen su parcela de poder actual, mejor no cabrearlos y generar un problema interno. Lo dicho, que la oposición empezará a tener voz cuando la agenda de los que se van lo permita. En una semanita o algo más, depende...