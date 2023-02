Los carnavales como reclamo

Las autoridades coruñesas tienen que pensar en hacer de los carnavales una fiesta de interés turístico. La ciudad es de las pocas que ha mantenido las celebraciones a lo largo de los años, no como otras urbes gallegas que se han sumado en los últimos tiempos a los festivos carnavaleros y sin más tradición que las comparsas animadas por asociaciones vecinales. El fenómeno de los choqueiros es algo que hay que exportar a otras localidades gallegas. Además a pocos kilómetros de la capital herculina se realiza un Entroido que pasa muy desapercibido y no es otro que el de la localidad de Samede, en Paderne, donde los residentes han recuperado las figuras antiguas para darles vida sin necesidad de trasladarse al triángulo mágico de Ourense. Que en la zona hay de sobra para hacer un poliedro de rutas con las que atraer al personal que venga de fuera a poco que se ponga a trabajar el consorcio de As Mariñas o la mancomunidad de municipios. Si no se le ha ocurrido a nadie, los fondos next generation algo podrán ayudar con un poco de imaginación gobernante.