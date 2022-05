Mientras no se demuestre lo contrario, vamos a suponer que Pedro Sánchez es de los políticos que ganan en las distancias cortas. Y a lo mejor eso es lo que salva su relación con los independentistas catalanes, ahora que sabemos que Pere Aragonés está interesado en hablar cara a cara del asunto del espionaje. Apenas se cruzaron un momento en un acto público en Barcelona, pero el presidente de la Generalitat no necesitó más para pedir audiencia. Si hay voluntad de diálogo es que no todo está perdido. Y cara a cara todo se habla mejor.