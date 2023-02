Cambiar para mejorar, lo mejor

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende que es “de sentido común” reformar la ley del solo sí es sí porque tras su aplicación ha tenido “efectos indeseados”. “Y me quedo corto”, dijo. En su intervención en el Congreso ante diputados y senadores socialistas, el presidente ha vuelto a defender la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual como una “buena ley” que supone un avance en derechos de las mujeres y ante la que “pocos propugnan ya una vuelta atrás”. Hay que estar de acuerdo que no resulta fácil legislar y si lo haces a la ligera, tal y como ocurrió con esta ley del Ministerio de Igualdad, pueden pasar estas cosas, que hay que hilar muy fino para no meter la pezuña como se hizo. Irene Montero sigue empeñada en más de lo mismo, pero lo cierto es que la aplicación de la ley del solo sí es sí aportó consecuencias indeseadas, así que hace bien Pedro Sánchez en reconocer el error de esta norma y tratar de subsanarla para impedir que los delincuentes se aprovechen de ella, tal y como está sucediendo ahora mismo.