El ‘café para todos’ es politiqueo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, parece sentirse cómodo en su marcha triunfal por el populismo y ahora ha decidido conceder una beca de 205 euros a todos los alumnos de primaria y secundaria de la ciudad para el pago de los libros de texto del curso académico actual que acaba de comenzar. Toda ayuda es poca para unas familias que están soportando una presión fiscal extraordinaria, gracias a nuestros políticos. Ayudar no es malo, lo malo o peor es hacerlo sin sentido ninguno. Los recursos habría que distribuirlos entre los más vulnerables, pero el ‘café para todos’ no es justo. Claro que Abel Caballero no va a pagar de su bolsillo semejante ocurrencia y que los beneficiarios de la ayuda tampoco se van a quejar, aunque lo reciban familias que les parecerá ‘migajas’ la ayuda caída del cielo. Pero en este país somos así. Hay políticos que se lanzan al ‘caer mejor’ y hacen oposición incluso al Gobierno autonómico. Porque en Vigo su alcalde lleva el sello de ‘guay’.