Cada vez nos lo ponen más difícil

Nos referimos a votar algo medianamente sensato. Pero una cosa les decimos, como sea cierto que el PSOE presenta al Jorge Javier Vázquez para la alcaldía de Madrid, nosotros pedimos asilo político en Portugal –por no decir en Australia, que está más lejos— porque ya sería el colmo de la falta de respeto al electorado. Vamos a ver, el Sr. Vázquez será muy mediático –lo que da idea de lo tarugos que somos los españoles—, pero verlo día tras día, rodeado de una caterva de cenutrios con una formación y un criterio sin ningún valor ni interés, pontificando sobre lo que es moralmente correcto o incorrecto mientras desuella vivos hasta a sus compañeros de trabajo, me parece de lo más deleznable. Estamos exaltando la vulgaridad, la chabacanería y la incultura, encumbrando a personajes que no son el mejor ejemplo a seguir para las generaciones que vienen detrás. Vamos a poner una vela negra para que la noticia sea un “fake” o, como decimos los castellanoparlantes, “bulo”.