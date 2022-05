C. Tangana, Carlos Mouriño y el himno del centenario del Celta

EL presidente del Real Club Celta, Carlos Mouriño, desveló, imaginamos que sin querer, porque después se empeñó en que se borrase la publicación, que C. Tangana ha sido el artista elegido para que componga el himno del centenario de la entidad olívica. Las especulaciones sobre esta posibilidad suenan, nunca mejor dicho, desde hace tiempo pero pocos esperaban que la decisión fuese firme, sobre todo porque se trata de un asunto sensible en el que la masa social debería tener algo que decir. “La Foliada do Celta” no es la mejor canción del mundo, pero tiene a su favor que recoge la esencia de un celtismo que ruge con el ra, ra, ra final. En fin, habrá que aguardar y confiar en que la inspiración aglutine sentimientos en fecha tan señalada. foTO: C. Tangana | EFE