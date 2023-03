Buscando fotos de la Festa do Tinto

La Festa do Tinto do Salnés cumple este año su cincuenta aniversario, motivo por el que el Concello insta a los vecinos a que rebusquen en sus archivos y encuentren fotografías de las primeras ediciones con la finalidad de exhibirlas en una exposición que sirva para contar la historia de este evento a través de sus propias imágenes. A lo largo de todo este tiempo la fiesta ha evolucionado hasta ocupar ahora un lugar destacado no solo en la comarca de O Salnés, sino en toda Galicia. Y esto ha sido posible por la implicación de los cosecheros, pero también de los propios vecinos que han sabido impulsarla.