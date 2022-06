Se buscan camareros, recepcionistas y limpiadoras

Los empleos más demandados en esta época están relacionados con el sector servicios y, concretamente, con el turismo. Hoteles, bares y restaurantes no consiguen completar sus plantillas por más ofertas de empleo que hagan. Camareros, recepcionistas, cocineros y limpiadoras son las profesiones más demandadas por los empresarios, que ya comienzan a estar desesperados en lugares como Vilagarcía, O Grove o, sobre todo, Sanxenxo. Puede que estos trabajos no sean los soñados por muchos, pero si dispusieran de unos mejores salarios, horarios que permitan conciliar la vida laboral con la personal con sus días libres y vacaciones puede que no hubiera tantas dificultades para encontrar personal, aunque a decir verdad se ha avanzado mucho en este campo.