Las bodas de oro del cura José Crespo

Para José Crespo Iglesias no hay secretos entre los vecinos de Oubiña. Después de cincuenta años como cura de esta parroquia de Cambados pocas cosas, por no decir ninguna, se le escapan de lo que acontece en la vida diaria de la zona. Con motivo de este singular aniversario, los feligreses, encabezados por Adrián, Sandra, Rosita y Héctor, le organizaron un homenaje en el que, por supuesto, no faltó la misa y en ella la sorpresa de una serie de regalos, eso sí, relacionados con el ejercicio del sacerdocio. Lleva ya 57 años en la iglesia y es todo un mérito, pero también abre un debate sobre el relevo generacional. FOTO: Homenaje a José Crespo en Oubiña | G. Salgado