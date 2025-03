Besteiro, el “Messi” de Vigo 2030

Seguimos con preguntas en torno al Mundial 2030. Ayer planteamos por qué el CSD, que dirige Rodríguez Uribes, maniobró para subir nota a Balaídos proponiendo que se valorase un criterio que solamente favorecía a Vigo. Seguimos sin respuesta. Hoy toca hablar de otro socialista, José Ramón Gómez Besteiro. No se le conoce manifestación de apoyo a la candidatura de Riazor —que también es la de Galicia—, acosada por poderes políticos, mediáticos y económicos, pero ha saltado como un resorte para calificar la exclusión de Balaídos como “un castigo político á cidade”. Convendría que se informase antes de hablar, para hacerlo con propiedad. Y no le costaría demasiado trabajo. En A Coruña los suyos saben del asunto, entre ellos Lage Tuñas, quien allá por 2022 habló de Besteiro en estos términos: “Eu creo que cando un ten a Messi, a Mbappé ou a Haaland no equipo o que ten é que poñelos a xogar”. El “Messi de la política” juega para Vigo, pero no para A Coruña. ¿Por qué?