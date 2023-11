Ayuso pierde a Mónica García

Isabel Díaz Ayuso tiene que estar un poco preocupada por la marcha de Mónica García, que cambia el puesto de portavoz de Más Madrid en la Asamblea por el de ministra de Sanidad. Hay que entender a la presidenta de la Comunidad de Madrid, no es para menos, porque la vocera era su saco de desahogo, donde cada vez que Ayuso le respondía a una crítica no sabía dónde meterse. Y es que la presidenta madrileña no tiene término medio y cada vez que habla lo hace sin filtros. Ella entiende que tiene la mayoría absoluta más que suficiente para aplicar las políticas que defiende. Y lo hace sin rubor, todo lo contrario. Eso le da libertad para trabajar por los madrileños y entiende que si lo hace mal ya le sacarán las confianza en los próximos comicios. Muy mal no debe hacerlo porque la mujer siempre repite. Para colmo en la oposición tiene los residuos podemitas y al PSOE, ambos cosechan malos resultados. Mónica García siempre salió malherida en los debates con la presidenta, así que para ella será un alivio perderla de vista. Por ahora.