todo el mundo está con Turquía. Las imágenes del terremoto son impactantes y la ayuda humanitaria no se ha hecho esperar. Si con Ucrania hubo un apoyo inmediato, ahora también. Los aeropuertos están llenos de voluntarios y profesionales y Ferrol no ha sido menos. Dos buques de la Armada ya están en la costa turca, dentro de una operación en la que participan cuatro unidades. Además, los profesionales y perros de Casaga, entidad con base en la ciudad naval, estaban también preparados para colaborar aunque finalmente no acudirán. En estos momentos, toda ayuda es poca con lo que aún se viene encima.