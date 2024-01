Avanzan la grabación y emisión de los plenos municipales

no es una obligación, pero muchos ayuntamientos se han tomado lo de la grabación y emisión de los plenos como cuestión de transparencia e higiene democrática. Con cada vez menos público desplazado a los salones de sesiones, su retransmisión en streaming puede contribuir a acercar la política municipal a los vecinos y eso siempre está bien. A Illa de Arousa comunicó ayer que está en marcha un plan para poder comenzar con ello. Es una buena noticia, como la de que la mayoría de ayuntamientos del entorno también disponen ya de este servicio. Algo que sí es obligatorio, por ley, y no todos cumplen, es el apartado online de transparencia, donde debieran aparecer, entre otros, datos patrimoniales de corporativos, no siempre accesibles en todas las webs y sedes electrónicas municipales.