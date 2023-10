Auténticos expertos en conflictos

Si algunos de ustedes, amables lectores, tienen dudas sobre lo que ocurre entre Israel y Gaza vayan directamente a los medios de referencia, principalmente escritos. Vamos, en papel. No se fíen un pelo de las redes sociales. No dejen que les confundan. Ahí hay cientos de miles de ‘expertos’, opinan bajo su nombre propio -los más osados- y otros con seudónimo de lo que sea necesario. Les da igual, les importa un pito. Incluso hay profesionales de la comunicación con un importante número de seguidores que consideran a Hamás como un grupo político, no como una banda terrorista. Y así estamos. Que hay de todo como en la vida, pero de verdad que asusta la facilidad de cómo se opina de conflictos que siegan la vida de inocentes, sean del bando que sean. Es un poco asqueroso e incluso asustan las posturas tan radicales que se toman y el problema es que hay gente que no filtra y así estamos. Pues sí, ojo con esos expertos que se esconden con avatares falsos, que vienen a confundir y a hablar a la ligera de auténticos dramas humanos. Es muy penoso.