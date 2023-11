Aumenta el clamor contra el “impuesto de la lluvia” en O Salnés

Por si no fuera poco lo que pagamos los contribuyentes a todas las administraciones ahora se suma un impuesto más, el de la lluvia. Sí, han leído bien, sobre el agua que nos cae del cielo y que repercute en los recibos que recibimos en nuestras casas correspondientes al saneamiento en los municipios en los que las depuradoras las gestiona la Xunta. En O Salnés son la mayoría y el caso es que el gobierno autonómico les cobra a los ayuntamientos por la capacidad de sus EDAR y cuando sobrepasa esa cantidad, toma, recargo al canto. Esto obliga a los gobiernos locales a subir el recibo a los vecinos en cantidades considerables y si tenemos en cuenta que a lo largo de estos días no para de caer este maná, ya ni les digo como será la factura de octubre donde no hay una separación correcta de pluviales y fecales.