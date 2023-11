As Pontes no es Fuenteovejuna

As Pontes vive en una encrucijada. El cierre definitivo de la central térmica supone, sin duda, el momento más crítico para una localidad que viene de nadar en la abundancia, pero cuyo futuro es, a día de hoy, una montaña de esperanzas y a la vez, de incertidumbres. Para hoy está convocada una huelga de un puñado de horas, por un único sindicato —la CIG— y con división entre la clase política. Es una lástima, porque es obvio que detrás de cada protesta hay trabajadores —por decenas— que ya no hacen planes. As Pontes se merece, sin duda, una de esas conjunciones astrales en las que no caben las fisuras.