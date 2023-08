Los ‘aparatos’ de los partidos marcan el paso

No es una ninguna novedad. Los diputados y senadores están a disposición de los partidos, ni más ni menos. De su entrega a las siglas va depender de si asciende o no en el difícil escalafón interno. De lo contrario, serás uno más trabajando a la orden del ‘jefe’ de filas del Congreso y Senado. Claro que luego tienen sus cositas como trabajar en las distintas comisiones y esas cosas. Pero, ¿se acuerda algún diputado o senador de sus votantes? Es decir, de las localidades donde los han votado. ¿Hacen alguna reunión o tienen un canal de comunicación con sus votantes para conocer sus necesidades, sus problemas, inquietudes, etc.? Pues sencillamente, no. Raro, puede haber algún caso aislado, pero nada de nada. Incluso hay diputados que son de otros lugares de España y los presentan por provincias muy lejanas a las suyas. Y así estamos. Lo hacen los grandes y pequeños partidos, pero es una triste realidad que los políticos nacionales no tengan ese hilo directo que, como ejemplo, tienen los alcaldes. Mucho más cercanos y más preocupados.