Amarcarril dignifica el oficio de mariscadora con talleres didácticos

El sector marisquero no está pasando por su mejor momento en lo que a producción se refiere. La baja salinidad del agua no permite que el marisco se desarrolle y eso repercute de manera decisiva en las extracciones, según se desprende de los estudios aportados por colectivos como la Plataforma en Defensa da Ría. Estas circunstancias forman parte de un oficio que todavía muchos desconocen y que las mariscadoras de Carril, a través de Amarcarril, divulgan a través de talleres destinados a escolares en los que no solo les explican en qué consiste su trabajo, sino que les informan de la importancia que tiene el respeto del medio para que la naturaleza pueda desarrollarse y ofrecer sus frutos a modo de bivalvos. Todo ello contribuye a dignificar un sector estratégico en Arousa.