El alquiler más allá del turístico, una odisea en Vilagarcía

el alquiler turístico está de moda. Los precios alcanzan en Vilagarcía hasta los mil euros por una semana en el mes de julio. La demanda cubre de sobra la oferta, por cara que sea. Mientras, encontrar un piso de alquiler tradicional, para todo el año, es ya casi una misión imposible en la capital arousana, porque los caseros se han dado cuenta que les compensa lo otro. La escasez de vivienda para vivir (qué cosas) es ya un verdadero problema, al que no se quiere meter mano por eso de no tocar la libertad del tenedor. Como mucho, la receta que se invoca es más vivienda social, porque ya se sabe que la libertad de elección de los inquilinos, incluso la de aquellos que aún teniendo dinero para pagarse un alquiler no lo encuentran, es, evidentemente, un derecho merecedor de una menor protección. ¿O no?