Almeida ya no es tan simpático

Almeida suele ser un tipo simpático, de esos que fuera de la escena política caen bien incluso a los de la doctrina contraria. Pero eso no está reñido con que de vez en cuando se le escape por los poros un poco de vileza y diga en una entrevista algo como “Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid, pero he sacado unos Presupuestos que son buenos para los madrileños”. Para atacar al Partido Socialista, que era el fondo del asunto, podía haber elegido cualquier otro tema que no le obligase a cometer una bajeza. Esperemos que no le coja gusto. FOTO: El alcalde madrileño, callado | efe