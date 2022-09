Alcaraz: mens sana in corpore sano

continuando con el tema del sueño y el cuidado de nuestro continente físico, o sea, nuestro cuerpo ―incluida nuestra cabeza―... Mientras unos lo castigan no dejándole pegar ojo y administrándole a lo bestia todo tipo de sustancias perniciosas, como si de una tortura de la Inquisición se tratara, otros lo ponen a dormir las horas necesarias para su buen desarrollo y lo cuidan como dios manda. Con esfuerzo, dedicación y el debido entrenamiento ―raqueta en mano―, a los diecinueve años ese cuerpo se planta en el US Open y va y lo gana. No contento con eso, desaloja del número uno mundial a los dioses del tenis batiendo el récord de juventud. A ver, que sí, que eso no nos va a solucionar la vida ni a ustedes ni a nosotros, pero es una alegría de la que sentirse partícipes. Y, ya puestos, es también un buen ejemplo para otros jóvenes que puedan andar desorientados por la vida. Comprobar ―aunque sea en cuerpo ajeno― que el esfuerzo y la constancia tienen sus beneficios, puede ser un mejor modelo a seguir que las tonterías del TikTok o de La Isla de las Tentaciones.