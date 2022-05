Una agenda muy apretada, parece

El presidente del Gobierno está que no da más de sí. Tiene las 24 horas del día ocupadas y sin un solo respiro. Los diferentes socios que garantizan su permanencia al frente de la nave del Estado no le dejan ni echar unas canastas. Al menos eso parece, dado que el nuevo jefe del Ejecutivo gallego se las ve y desea para que el mandamás nacional le encuentre un hueco. Una falta de respeto que no se haya fijado, todavía, una fecha para la “xuntanza” entre ambos mandatarios, y más que sea el enviado especial en Galicia quien se ofrezca para ir tirando mientras no llega el momento de ser recibido en La Moncloa.