De after con miriñaque

Ferrol volvió al siglo de las Luces. Carlos III celebró un baile que, adaptado a los tiempos actuales y como buen after, empezó el viernes y acabó el sábado, cambiando la plaza de Amboage por el Parador. Como buenos ilustrados no hubo bolsas de plástico ni garrafón, sino un cóctel. El tiempo fue asfixiante y en esos momentos seguro que las damas echaban algo de menos los escuetos tops y shorts actuales o al menos que la fiesta temática no incluyese miriñaques, chalecos, sombreros de tres picos y pelucas y se asemejase algo más al Arde Lucus, en el que con una sábana ya liquidan.