¿Adónde creían que iban estos?

EL pasado viernes, este diario titulaba con “milagro y fuga” el suceso en el que un turismo había quedado colgado de un puente sobre la autopista en la zona de Xoane, en Ferrol. En lugar de arrodillarse y dar gracias a su suerte por no haberse convertido en protagonistas de una tragedia, sus ocupantes decidieron huir, lo que nos da una idea bastante fidedigna de lo poco común que debe ser el sentido común en esas cabezas. Los milagros vienen de uno en uno y muy espaciados. Deberían haberlo calculado estos sujetos antes de salir “por patas”. No se precipitaron, pero han caído. Que la Policía no es tonta, chavales.