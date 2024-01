Acaparar cargos públicos no es lógico

Pues no. Que un cargo político, con responsabilidad local, provincial, autonómico o nacional, debería estar exento de tener otros cargos orgánicos en empresas públicas e incluso en partidos políticos. Es decir, si un alcalde es elegido por los ciudadanos para dirigir su ciudad, esa debería de ser su prioridad. Incluso un concejal. Su trabajo debería centrarse en el municipio. No en tener un puesto en un consejo de administración, partido o organismos oficiales. Eso divide el esfuerzo y empeño que se debería reservar para el cargo por el que fue electo. Por ejemplo, si votamos a un diputado en el Congreso luego nos olvidamos de la relación con el mismo. Es decir, debería tener una oficina en la que pudiera recibir de alguna forma las inquietudes de sus votantes, pero no es así. Le perdemos de vista y no volverá a pisar la calle hasta que vuelvan unas nuevas elecciones y mantengan el contacto con ellos que depositan su apoyo en las urnas. Acaparar cargos por parte de un político es distraerlos del papel que tienen que desempeñas.