¡Abríguense, que viene el frío!

por lo menos eso dicen, porque ya no nos creemos nada, excepto lo del calentamiento global, claro, que eso sí que es una verdad como un templo; a las pruebas nos remitimos. ¿Cuánto tiempo hace que no pasan ustedes frío? Frío de verdad, queremos decir, de aquel que se pasaba hace 20 o 30 años, que no había caldo de berzas fervendo que te lo quitara del cuerpo. Seguro que ni lo recuerdan. Según los meteorólogos, que han hecho una media de temperaturas en España, los días más fríos del año son los de la segunda quincena de enero y en concreto el 21. Eso en general, claro, porque no va a haber la misma temperatura en Galicia que en Canarias. Pero el temido día -o la temida semana, según auguran- está al llegar, así que, por si las moscas, saquen del armario la manta zamorana, quiten las bolas de naftalina a la ropa de nieve y ahorren unos euros para el gasto extra en calefacción, no vaya a ser cierto que al final hace frío de verdad y nos coja desprevenidos.