Umeima Archi Dahmouni: “Me encantaría llevar el velo, pero sé que no encontraría trabajo”

El día 4 parte de la comunidad juvenil musulmana de Galicia se reunió en el centro cívico de Arteixo, donde la profesora Hajar El Hniti y el divulgador Hisham Muhammad abordaron cuestiones como el papel activo de los jóvenes en la sociedad y la armonía entre la vida secular y la práctica de la fe. Una de las coordinadoras del evento, Umeima Archi Dhamouni, tiene 22 años y ha residido toda su vida en Arteixo.

¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el municipio?

Desde mi nacimiento, hace casi 23 años, soy una arteixana más aunque soy originaria de Marruecos, lo que creo que enriquece mi identidad multicultural. Mis padres son de Beni Melal, una ciudad en el centro de Marruecos, y se establecieron aquí hace más de 25 años.



¿Cómo ha sido su trayectoria personal en Arteixo? ¿Alguna vez ha tenido dificultades por defender sus raíces y cultura?

Ha sido muy enriquecedora y marcada por la integración y el respeto de múltiples culturas. En estos años he tenido la oportunidad de compartir y promover la cultura marroquí, aunque en ocasiones ha implicado vivir insultos o malentendidos, pero considero que estas experiencias han reforzado mi orgullo por ser marroquí y española a la vez. Aquí he estudiado desde pequeña y también he trabajado de dependienta y en empresas de Arteixo como Inditex.

En la Jornada de Jóvenes Musulmanes en Arteixo se habló de religión, entre otras cosas. ¿Cómo la viven los jóvenes hoy en día?

Por desgracia ya no tiene el mismo seguimiento que hace 80 años, por ejemplo, pero va en función de cada comunidad. Hay algunas donde sigue siendo muy importante la práctica de la fe y otras no tanto, pero eso pasa en el catolicismo y en todas las religiones, supongo.

¿Cree que Arteixo, y Galicia en general, son comunidades respetuosas con los extranjeros?

Así las veo, aunque hay individuos que enturbian esa imagen. Soy de aquí, pero alguna vez me han mirado mal caminando por la calle con mi familia.

¿Qué cosas preocupan a los musulmanes de esta localidad?

Varían según la persona, pero algo común a todos es la discriminación y, en el caso de las mujeres, que no las juzguen por llevar el hiyab (velo), que no las persigan en una tienda porque piensan que van a robar. A mí me encantaría llevar el velo, pero sé que no encontraría trabajo, el acceso a oportunidades laborales está muy limitado para las mujeres que lo llevan. No hay musulmanas con hiyab en puestos de atención al público y en una entrevista si te ven con él ya no tienes opciones. Otra de las cosas que reclamamos es contar con un traductor en las administraciones públicas para aquellos que todavía no dominan el español y nos gustaría contar con un espacio público en Arteixo donde pudiéramos reunirnos para la práctica de la religión o para celebrar nuestras fiestas, como el Día del Cordero.