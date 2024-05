El PSOE de Arteixo exige “rebajar la crispación” de los plenos y Calvelo acusa a Seco de insultarlo

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, respondió ayer a un comunicado del grupo municipal socialista donde se pedía “rebajar la crispación” en las sesiones plenarias lamentando “que el nuevo portavoz del PSOE, Martín Seco, haya querido reincorporarse a su antiguo puesto desde el Parlamento con insultos gratuitos hacia el alcalde”.



El Gobierno local pide a Seco “que no siga por la senda de la confrontación en su vuelta a Arteixo y dedique su tiempo a aportar cosas para que la vida de los vecinos mejore”. Por último, critican que el PSOE haya mostrado su malestar por la duración de los plenos: “Más que estar preocupados de si los plenos duran más o menos, en la política municipal se debe estar preocupado por dedicarle a los asuntos de los vecinos el tiempo que sea necesario”, aseguró Calvelo.



“O alcalde actúa como un emperador”, sostiene Martín Seco, que denuncia que el regidor “non respecta as quendas de intervención nin cumpre os tempos establecidos no regulamento orgánico”. El socialista pide “rebaixar o nivel de crispación das sesións ante a cantidade de insultos e desconsideracións que recibe a oposición por parte do alcalde”.