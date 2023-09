El Parque de Bomberos de Arteixo cierra durante tres horas por escasez de efectivos

Cerrado hasta las 12.00. Después de dos meses y medio de huelga y más de doscientos cierres en toda la comunidad, el Parque de Bomberos de Arteixo estuvo sin actividad durante tres horas ante la incapacidad de reunir los mínimos necesarios para un retén, como ocurrió el pasado día 12. Una situación que, para sus representantes, las administraciones implicadas estarían aprovechando “para cobrarse algunha débeda pendente” entre ellas y, en este sentido, recuerdan que hace solo unos días “o Concello de Arteixo aprobou en pleno unha moción para solicitar a municipalización do servizo de bombeiros” por “encontrarse nunha situación precaria” y así “poder garantir aos seus habitantes dunha seguridade e tranquilidade”, explican desde Bombeiros de Galicia.



Los sindicatos aseguran que en esa moción se hacía referencia a que “os medios son insuficientes” y se ponía sobre la mesa “a deslealdade que están a sufrir por parte do presidente da Deputación da Coruña”.

“Non entendemos que se estea a xogar á política cun servizo esencial como o noso”, señalaron los convocantes, que detallaron lo vivido este sábado, pues resultó imposible acudir al rescate de un menor que se había quedado atrapado en un aseo al no contar con efectivos.



En este sentido, explicaron que “os bombeiros que acudiron a súa quenda diaria ás 09:00 da mañá, intentaron contactar cos responsables do consorcio para decidir que facer por non contar coa dotación mínima de persoal, sendo imposible atopar a ninguén ó outro lado (...) Intentouse esta mesma xestión a través do 112 co mesmo resultado, notificando dende Emerxencias a súa imposibilidade de contactar con ningún responsable do Consorcio Contra Incendios de Galicia”.



La solución llegó tres horas después, a las 12.00. La misma que otras veces: derivar al municipio arteixano otro bombero de un parque con más efectivos que los mínimos –en esta caso, de Santa Comba– y así completar la dotación suficiente para prestar el servicio en Arteixo. Una incidencia que se soluciona de manera sencilla y que se repite casi a diario pero en esta ocasión, “por casualidade, afora se está a recoñecer por parte do Concello de Arteixo que o servizo se presta en precario e que hai falta de material e persoal”, las instalaciones cerraron a cal y canto cuando era posible abrir “cunha simple xestión por parte dos responsables do Consorcio de Galicia”.



Los representantes sindicales, interpretan lo ocurrido “como un xogo sucio entre as administracións encargadas de prestar o servizo” e inciden en que “a pesares de estar en folga autonómica dende o día 15 de xuño, ningún dos 200 bombeiros do consorcio coruñés exerceu ata o de agora o seu dereito a secundala, non sendo atribuíble á folga dos traballadores o peche de ningún dos parques” de A Coruña.