El Gobierno arteixano cifra en un 76% el grado de ejecución del presupuesto de 2024

El Gobierno de Carlos Calvelo en Arteixo cifra en un 76 por ciento el grado de ejecución del presupuesto del año 2024, un dato que consideran “bastante satisfactorio”. En concreto, alegan que se han utilizado 52 de los 68,6 millones fijados en el documento económico. El capítulo 6, el de inversiones, fue el más importante y se llevaron a cabo actuaciones por valor de 11,5 millones, frente a los 15 que estaban programados.

El Ejecutivo local defiende estos resultados, “teniendo en cuenta que siempre hay ‘flecos’ que no puedes prever, como la falta de terrenos o las obras que no se certifican en el mismo año y pasan al siguiente”.

En cuanto al gasto corriente, explica el Ayuntamiento de Arteixo, nunca se puede ejecutar al 100%, porque siempre se presupuesta una cantidad mayor “para que haya margen” –“siempre hay un colchón que no se gasta”, apuntan–.

Las cifras

Desde el Consistorio confían en tener unos datos similares este 2025, un año para el que hay consignados setenta millones. El incremento de 1,4 millones en el presupuesto con respecto a lo marcado en el pasado ejercicio es ficticio, debido a que se incluye un asiento contable de ingresos por la liquidación definitiva de la empresa mixta del servicio de abastecimiento de agua Augarsa.



La cifra real que manejan son 68,4 millones en total. Arteixo convertirá la rehabilitación integral del edificio que alberga las termas del Balneario en su proyecto estrella. El Ayuntamiento acordó con la Xunta que esta destine a este cometido 2,5 millones de los fondos logrados para proyectos singulares de termalismo, apuntan fuentes municipales. La ampliación del actual carril bici –854.000 euros– o la adquisición de un autobús híbrido para reforzar la flota actual del transporte municipal –250.000 euros– son otras de las inversiones previstas este año.