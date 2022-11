Denuncian sendos ataques con pintura negra a las sedes del PP y del PSOE en Arteixo

Las sedes del PP y el PSOE de Arteixo amanecieron el Día de Todos los Santos emborronadas en negro tras ser atacadas de madrugada por uno o varios individuos que, además de los daños, causaron enorme malestar entre los vecinos, a la espera de alguna información que aclare su autoría y los motivos de su actuación, supuestamente la misma noche y en dos calles relativamente cercanas entre sí, ambas en el casco urbano de Arteixo.





El secretario xeral de los socialistas arteixanos, Martín Seco, recurrió a las redes sociales para explicar lo ocurrido en sus instalaciones de la calle Ría de Ferrol.





En un mensaje en Twitter, el edil denunció que "así amencía a Casa do Pobo de Arteixo despois do ataque dalgún desaprensivo" con una imagen en la que se podían aprecia cómo escribieron ‘dimisión’ en la cristalera, sobre los carteles de las últimas Elecciones Generales de 2019 con el rostro de Pedro Sánchez, y el rótulo de la Casa do Pobo de Arteixo.





Además, señaló que "presentamos a pertinente denuncia na Garda Civil e despois dunha sesión de limpeza, volvemos sorrir", continuó añadiendo copia de la denuncia y un mensaje a los que se refiere como "señores da dereita", a los que se dirige en estos términos: "sigan ríndolle as grazas e dándolles espazos de poder á extrema dereita", expuso el también diputado socialista en el Parlamento de Galicia.





En términos similares, aludió al "carácter antidemocrático de intolerancia e intransigencia de los partidos de extrema derecha que generan estas actitudes delictivas", apostilló Martín Seco.





En el caso del Partido Popular, escribieron en la verja de entrada: ‘Truco 250 euros kwh’.





Desde el Gobierno de Arteixo condenaron las pintadas sufridas la madrugada del martes las sedes de del PSOE y el PP. Tanto Carlos Calvelo como el resto de los ediles lamentaron "los comportamientos antidemocráticos que intentan amedrentar a los partidos que obtuvieron su representación en las urnas con los votos", indicó el Ayuntamiento de Arteixo. 