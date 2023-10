El comercio de Arteixo hace un balance "moi positivo" del verano

El Centro Comercial Aberto (CCA) de Arteixo cifra en alrededor de una veintena las operaciones cerradas en la pasada feria del motor Auto Arteixo y hace un balance “moi positivo” de las últimas campañas de la asociación, desde los conciertos de VeranEArte hasta el mercado Stock Fóra, destacando que han crecido en socios en los últimos meses.



“A feira Auto Arteixo logrou un apoio considerable do sector e quizais non acompañou a meteoroloxía, porque fixo moi bo tempo e as praias estaban cheas. Pero o volume de ventas foi bo e os concesionarios que participan sinalaron que repetirán”, apunta Emiliano Cossini, gerente de la entidad.

Campañas exitosas

El CCA destaca iniciativas como el Mercado dos Libros en la pasada Festa das Flores, así como las siete actuaciones musicales programadas en verano y la feria de oportunidades Stock Fóra para dinamizar la economía local, aunque aducen como una acción clave en el incremento de socios las reuniones sectoriales con diversos negocios del municipio. Así, en septiembre organizaron un encuentro con academias de estudios de la localidad y pronto se enfocarán en otros sectores económicos.



El comercio arteixano se centra ahora en la programación que desplegará en la Feira Histórica 1900. Hoy mismo la Lilicleta hará un pasacalles por el centro urbano para repartir información sobre el evento y los propios días de la feria dispondrán una barra de comidas y bebidas en la plaza del Balneario. “Tamén promovemos, por exemplo, xogos populares, dianas e alboradas con Triskell, xantar campestre, concertos, xadrez e un torneo de brisca e tute coas asociacións veciñais de Monteagudo, Barrañán, Lañas, Larín e Rañobre”, comenta Cossini, quien añade que algunos establecimientos también lucen ya en sus escaparates trajes y enseres antiguos para dar ambiente al municipio.



Bonos Activa Comercio

Cossini señala que ya son 45 los negocios en los que estarán disponibles los Bonos Activa Comercio de la Xunta y animan al resto a unirse a la medida.



A pesar de que consideran “moi importante” este tipo de iniciativas, afirman que han propuesto al Ayuntamiento de Arteixo que lance sus propios bonos, al estilo de los Presco que desarrolló la ciudad de A Coruña.